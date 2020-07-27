Изображение районной достопримечательности Москвы появится на карте "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартует проект "Карта "Тройка": новые достопримечательности Москвы", частью которого станет конкурс на лучшее изображение объекта программы "Мой район". Все желающие смогут направить свои работы на конкурс с 27 июля по 5 октября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что голосование за лучшую работу будет проходить в проекте "Активный гражданин". Она появится на "Тройке", которую выпустят ограниченным тиражом до конца сентября. Награждение победителя состоится в начале октября.

Ранее сообщалось, что в московском метро до конца года появится возможность оплачивать проезд с помощью виртуальной версии "Тройки". Стоимость проезда будет такой же.

Таким образом, пассажиру не потребуется носить отдельный билет – достаточно гаджета. При онлайн-пополнении виртуальную "Тройку" не понадобится активировать у желтых турникетов.