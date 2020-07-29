Тестирование обновления "Метро Москвы" с персонализацией "Тройки" завершено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Личный кабинет в приложении "Метро Москвы", позволяющий персонализировать карту "Тройка" и автоматически пополнять баланс, протестировали в столице. Об этом сообщает пресс-служба подземки со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Основное нововведение, которое принесет запуск личного кабинета, – персонализация карты "Тройка", что позволит привязывать одну или несколько "Троек" и переносить баланс между ними", – уточнил он.

По словам заммэра, тесты стартовали в феврале 2020 года, в них участвовали более 700 тестировщиков. Разработчики изучили свыше 120 сообщений от них.

В мобильном приложении будет реализована функция автопополнения "Тройки". На платформе iOS станет доступна удаленная продажа всех типов билетов.

Пассажиры смогут ознакомиться с историей своих поездок. В скором времени группе тестировщиков представят обновленную версию сервиса с учетом его доработки.

Проезд в подземке пассажиры могут оплатить с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay. Услуга доступна для держателей карт "Мир" на турникете любой станции. Для этого нужно установить на смартфоне приложение и поднести устройство к одному из турникетов со стикерами.