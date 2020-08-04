Фото: портал мэра и правительства Москвы
Браслеты "Тройка-Москвенок" появились в сувенирных магазинах метро, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Его можно использовать не только как билет на все виды транспорта, но и как пропуск в детский сад, школу или колледж. Сообщается, что такой браслет – удобный вариант для тех, кто часто теряет карты.
"Тройка-Москвенок" появились в продаже в шести разных вариантах оформления. С его помощью родители смогут получать данные о посещаемости и питании ребенка в школе. Кроме того, сам школьник сможет оплачивать горячие завтраки и обеды в столовой.
Помимо сувенирных магазинов, браслеты "Тройка-Москвенок" продаются в интернет-магазине и на стойках "Живое общение".
Ранее Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка" и билеты "Единый" в честь 90-летия со дня основания ВДВ. Их можно приобрести в кассах и автоматах столичной подземки.
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