Метро собирает фокус-группу для тестирования чат-бота

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский метрополитен находится на завершающем этапе разработки чат-бота, который будет онлайн-помощником пассажиров. Для финального тестирования метро формирует фокус-группу. Ее участникам предстоит задавать как можно больше разнообразных вопросов чат-боту, чтобы разработчики при необходимости дообучили его. Об этом рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.
Десять самых активных участников фокус-группы получат карту “Тройка” с балансом 3000 рублей. Всего к исследованию планируется привлечь порядка 1000 человек.
Стать "тестировщиком" может абсолютно каждый. Необходимо подать заявку на почту chatbot@mosmetro.ru, а затем проследовать инструкции, полученной в ответном письме с подтверждением регистрации. В письме будет указан адрес места тестирования, а также несколько тем, на которые необходимо будет общаться с чат-ботом.
"Чат-бот Московского метрополитена станет одним из наиболее технологичных и современных информационных клиентских сервисов. Он сможет не только отвечать на широкий круг вопросов о работе метро, МЦК и МЦД, но и помогать искать забытые вещи, составлять заявки на обеспечение мобильности пассажиров и даже шутить. Тестовое взаимодействие научит чат-бота воспринимать по-разному написанные вопросы, лучше понимать речь собеседника, а также исключить неверные формулировки или другие возможные недочеты", – сказано в сообщении пресс-службы.
Воспользоваться в будущем виртуальным помощником можно будет на сайте mosmetro.ru, в мобильном приложении "Метро Москвы", в популярных мессенджерах, а также в аккаунте мосметро в одной из соцсетей. Выбрать образ и имя нового собеседника можно на портале “Активный гражданин”.
Ранее в приложении "Метро Москвы" появилась опция по продлению проездных. Предполагается, что новый сервис поможет пассажирам сэкономить время, чтобы не обращаться в кассы метро.
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