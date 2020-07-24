Метро собирает фокус-группу для тестирования чат-бота

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский метрополитен находится на завершающем этапе разработки чат-бота, который будет онлайн-помощником пассажиров. Для финального тестирования метро формирует фокус-группу. Ее участникам предстоит задавать как можно больше разнообразных вопросов чат-боту, чтобы разработчики при необходимости дообучили его. Об этом рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Десять самых активных участников фокус-группы получат карту “Тройка” с балансом 3000 рублей. Всего к исследованию планируется привлечь порядка 1000 человек.

Стать "тестировщиком" может абсолютно каждый. Необходимо подать заявку на почту chatbot@mosmetro.ru, а затем проследовать инструкции, полученной в ответном письме с подтверждением регистрации. В письме будет указан адрес места тестирования, а также несколько тем, на которые необходимо будет общаться с чат-ботом.

"Чат-бот Московского метрополитена станет одним из наиболее технологичных и современных информационных клиентских сервисов. Он сможет не только отвечать на широкий круг вопросов о работе метро, МЦК и МЦД, но и помогать искать забытые вещи, составлять заявки на обеспечение мобильности пассажиров и даже шутить. Тестовое взаимодействие научит чат-бота воспринимать по-разному написанные вопросы, лучше понимать речь собеседника, а также исключить неверные формулировки или другие возможные недочеты", – сказано в сообщении пресс-службы.



Воспользоваться в будущем виртуальным помощником можно будет на сайте mosmetro.ru, в мобильном приложении "Метро Москвы", в популярных мессенджерах, а также в аккаунте мосметро в одной из соцсетей. Выбрать образ и имя нового собеседника можно на портале “Активный гражданин”.

Ранее в приложении "Метро Москвы" появилась опция по продлению проездных. Предполагается, что новый сервис поможет пассажирам сэкономить время, чтобы не обращаться в кассы метро.