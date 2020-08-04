Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Университет Дружбы Народов"

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Университет Дружбы Народов", которая появится на Коммунарской линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы находимся на строительстве Коммунарской ветки – одной из самых протяженных в Москве: 40 километров от МЦК до Коммунарки и аж до Троицка. Сейчас строится первый ее этап от МЦК до Троицка. Готовность линии достаточно высокая, проходческие щиты работают практически на полном протяжении этого этапа работы", – рассказал мэр.

По словам Собянина, основные проходческие работы на участке будут завершены в начале 2021 года. Он также отметил, что целиком Коммунарское радиальное направление заработает с 2023 года, согласно плану работ.

Также мэр Москвы напомнил, что в 2020 году Московский метрополитен ввел в эксплуатацию уже 14 километров путей, еще 10 будут построены до конца года. Собянин отметил, что даже пандемия коронавируса не стала проблемой для метростроевцев.

Кроме того, градоначальник рассказал, что строительство станции "Университет Дружбы Народов" повысит транспортную доступность ряда университетов, которые находится вблизи, а также научных институтов и жилых районов, в том числе ТиНАО.

15 июля сообщалось, что в Москве завершилась проходка второго тоннеля на Коммунарской линии метро. Речь идет об участке между станциями "Славянский мир" и "Улица Генерала Тюленева" протяженностью 850 метров.

Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка". Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями.

