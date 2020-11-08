Почти 80 километров дорог построят в ТиНАО за три года

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В рамках реализации Адресной инвестиционной программы за три года в ТиНАО планируют построить 77 километра дорог. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий города.

"За три года дорожная сеть ТиНАО увеличится на 77 километров. Также за счет бюджетных средств построят 10 искусственных сооружений и четыре пешеходных перехода", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что в ТиНАО продолжается формирование поперечных связей. По его словам, ключевым проектом считается строительство магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится новая автомобильная дорога на отрезке поселения Воскресенское – улица Центральная – СНТ "Бархатная роща". Сейчас специалисты готовят территорию к строительству и монтажу инженерных коммуникаций.

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказывал, что с 2012 года в ТиНАО построили около 250 километров дорог. По его словам, с момента присоединения территорий к Москве в их развитие вложено 1,85 триллиона рублей.

