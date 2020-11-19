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Город

15:12

Эксперт заявил, что все транспортные решения в Москве продиктованы реальной необходимостью

город строительство дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице не принимают спонтанных решений при реализации транспортных проектов. Об этом Агентству "Москва" заявил завкафедрой "Организация и безопасность движения" МАДИ Султан Жанказиев.

"Все решения в области транспорта в столице продиктованы реальной необходимостью, то есть стихийных решений нет. Например, в центре города перевод целой группы улиц на одностороннее движение – это был результат тщательной, более чем двухлетней обработки этих решений, которые были основаны на транспортной модели", – сказал Жанказиев. По словам заведующего кафедрой, специалисты учитывали возможные ДТП и все, что касается внезапных ситуационных режимов управления.

В результате просчитывалась многомерная всесторонняя аналитическая работа, подчеркнул Жанказиев.

Кроме того, эксперт добавил, что перед строительством масштабных транспортных проектов, среди которых хорды и рокады, проводился масштабный анализ.

"Только при наличии транспортной модели можно эти риски оценить, попытаться выработать то решение, которое эти риски минимизирует, при этом обеспечит транспортную связанность", – отметил Жанказиев.

Помимо этого, он заявил, что все технологии, используемые в столице в области транспорта, являются уникальными.

"На основании этой транспортной модели специалисты высокой квалификации постоянно анализируют, как формируется транспортный спрос, и даже прогнозируют формирование этого спроса", – заключил заведующий кафедрой "Организация и безопасность движения".

Ранее говорилось, что в Москве продолжается строительство Юго-Восточной хорды. ЮВХ свяжет 12 районов и кардинально изменит столичный трафик.

В Москве продолжается строительство Юго-Восточной хорды

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