Путепровод "Текстильщики 1" планируют реконструировать к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Завершить реконструкцию путепровода "Текстильщики 1" на юго-востоке столицы планируют в 2023 году, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"По поручению Сергея Собянина приступаем к разработке проектно-сметной документации. Проведены торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации", – приводит слова Загрутдинова пресс-служба Стройкомплекса.

Как уточняется, путепровод находится на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Его длина составляет 50 метров, на нем организовано движение по три полосы в каждом направлении.

В рамках проекта специалистам предстоит реконструировать участок Волгоградского проспекта длиной 250 метров под три-четыре полосы движения в каждом направлении и Шоссейную улицу – под одну-две полосы движения в обоих направлениях.

На период проведения работ специалисты построят временный путепровод.

Ранее сообщалось, что Сколковский путепровод капитально отремонтируют. Объект располагается на 53-м километре МКАД. Железобетонные конструкции сооружения покрасят, также на путепроводе обновят швы, сделают гидроизоляцию и уложат асфальтобетонное покрытие. Завершение работ запланировано на февраль 2021 года. Во время ремонта будут поэтапно перекрывать движение по двум полосам в каждом направлении.

