Движение в ЮВАО ограничат из-за закрытия участка метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На юго-востоке столицы с 30 апреля по 24 мая ограничат движение транспорта из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу информационного центра транспортного комплекса столицы.
Как уточняется, с 1 по 23 мая на участке от станции метро "Дубровка" до "Волжской" строители будут прокладывать тоннель Большой кольцевой линии (БКЛ).
"Вместо поездов пассажиры смогут пользоваться бесплатными маршрутами КМ. Для них с 30 апреля по 24 мая на юго-востоке столицы будет временно изменена схема движения", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что для компенсационных автобусов организуют 9,3 километра временных выделенных полос.
По ряду улиц будет запрещен проезд для личного транспорта, а также определенные маневры. Кроме того, будут закрыты выезды из некоторых дворов, запрещена парковка на отдельных улицах, а пять участков улиц станут односторонними.
Узнать подробнее об ограничениях движения можно на едином транспортном портале. Также информация размещена на дорожных табло.
Ранее сообщалось, что для предотвращения скопления пассажиров будет изменена схема движения поездов в метро. Ограничения будут действовать в рабочие дни с 05:30 до 10:00. Поезда от станции "Котельники" до "Выхино" будут следовать с увеличенным интервалом. На станции "Выхино" и "Текстильщики" будет много людей, и, чтобы все смогли уехать, каждый второй поезд будет приезжать на "Выхино" пустым.
На станциях "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" эти поезда не будут останавливаться при следовании в центр. Поезда на Некрасовской линии будут проезжать станцию "Косино" в сторону центра без остановки, пересадка с "Косино" на "Лермонтовский проспект" будет закрыта.
"Это наш город": участок между "Дубровкой" и "Волжской" закроют с 1 по 23 мая
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