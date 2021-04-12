Работу южного вестибюля станции метро "Улица 1905 года" ограничат до 26 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Южный вестибюль станции метро "Улица 1905 года" будет работать с ограничениями с 13 апреля до 26 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На станции "Улица 1905 года" по будням с 13 апреля по 26 мая южный вестибюль (выход 1) работает с ограничениями: с 08:00 до 10:00 – только на выход, с 18:00 до 19:00 – только на вход", – говорится в сообщении.

В департаменте москвичам посоветовали пользоваться северным вестибюлем станции (выходы 2 и 3).

Ранее сообщалось, что с 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Там будут прокладывать тоннель БКЛ. По правилам безопасности на это время необходимо приостанавливать пассажирское движение.