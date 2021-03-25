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Транспорт

18:00

Новые вестибюли и входы появятся на семи станциях МЦК

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На семи самых загруженных станциях Московского центрального кольца появятся новые входы и вестибюли. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Как отметили в пресс-службе, популярность МЦК растет с каждым годом.

"Новые вестибюли уже в этом году откроем на двух станциях МЦК: ЗИЛ и Локомотив, а до конца года представим проекты дополнительных вестибюлей и переходов еще для пяти станций кольца: Деловой центр, Ростокино, Верхние Котлы, Крымская и Хорошёво", – приводится заявление заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он обратил внимание, что благодаря дополнительным выходам получится распределить потоки пассажиров.

"Тогда вы сможете быстрее войти и выйти со станции там, где вам удобно", – заключил Ликсутов.

Ранее москвичам рассказали о перспективах соединения Троицкой и Бирюлевской линий метро. Между станциями "ЗИЛ" Троицкой линии, Бирюлевской линией метрополитена и МЦК будет создан транспортно-пересадочный узел.

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