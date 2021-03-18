Москвичам рассказали о перспективах соединения Троицкой и Бирюлевской линий метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Продление Троицкой линии метрополитена от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии разгрузит действующие ветки метро и пересадочные узлы в центре столицы, а также улучшит транспортное обслуживание таких районов, как Донской, Нагорный и Нагатино-Садовники. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, между станциями "ЗИЛ" Троицкой линии, Бирюлевской линией метрополитена и МЦК будет создан транспортно-пересадочный узел, что повысит комфорт передвижения горожан.

Отмечается, что со станции пассажиры смогут пересесть на Бирюлевскую линию, а также на МЦК. Это не только сократит время в пути, но и снизит нагрузку на дороги и наземный транспорт. Кроме того, соединение двух линий метро улучшит экологическую ситуацию на юге столицы.

Ранее сообщалось, что с 17 марта в сервисе "Активный гражданин" в рамках общественных обсуждений начнут собирать мнения по 93 градостроительным проектам. Москвичи смогут направить свои идеи по строительству Троицкой линии подземки.

На обсуждения вынесут новые объекты жилья, транспортной и социальной инфраструктуры.