Москвичам рассказали о развитии МЦД на северо-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение
Платформу МЦД-1 Савеловская планируют построить в рамках проекта развития Московских центральных диаметров. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"После запуска МЦД в 2019 году Савеловское направление Московской железной дороги удалось разгрузить почти на четверть. В настоящий момент город продолжает развивать транспортную инфраструктуру, уделяя особое внимание комфорту пассажиров", – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В рамках работ также запланирована реконструкция подземного перехода с выходами к платформам МЦД-1 и благоустройство территории рядом с ТПУ "Савеловская".
Согласно проекту, предусмотрена реконструкция станции Москва-Бутырская будущего МЦД-4, который будет пересекаться с МЦД-1.
В существующем подземном переходе после расширения появится новый вестибюль с кассами и выходами. Также появятся дополнительные остановки общественного транспорта на Бутырской улице около станции "Савеловская" БКЛ. Дорожное движение на площади Савеловского вокзала организуют так, чтобы пассажиры подъезжали прямо к станции. Проектируемый проезд № 2025 реконструируют.
Ранее стало известно, что пассажиры Московских центральных диаметров совершили почти 24 миллиона бесплатных пересадок на метро со дня запуска МЦД. В настоящее время сделать бесплатную пересадку на метро и МЦК можно с 20 станций МЦД-1 и МЦД-2, до 2024 года количество пересадочных станций возрастет до 27.
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