Строительство станции метро в Гольянове могут начать после весны 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
После весны 2022 года в Гольянове могут начать строительство станции Арбатско-Покровской линии метро. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Думаю, мы несколько сдвигаем сроки начала строительства этого объекта. Сейчас ведется проработка градостроительной документации, но в планах у нас этот объект остается. Начало строительства – точно после весны 2022 года", – приводит Агентство "Москва" слова Бочкарева.
Осенью прошлого года стартовало проектирование станции метро "Гольяново". Уточняется, что запуск участка позволит разгрузить станции "Щелковская" и "Щелковское шоссе" примерно на четверть.
А в ноябре 2019 года строительство станции "Гольяново" было согласовано Градостроительно-земельной комиссией. Сообщалось, что ею смогут пользоваться около 70 тысяч жителей района. Рядом со станцией расположат два вестибюля и выходы в город на обе стороны Уссурийской улицы.
Жители Гольянова спорят о месте строительства станции метро
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