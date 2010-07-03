Собянин согласовал строительство метро в Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) под руководством Сергея Собянина приняла решение о разработке проекта продления Арбатско-Покровской линии метро в сторону Гольянова. Об этом стало известно по итогам заседания в четверг, 28 ноября.

По предварительной информации, новая станция "Гольяново" будет расположена в северо-восточной части района – в непосредственной близости от местного жилого массива. Сообщается, что пользоваться ею смогут порядка 70 тысяч жителей района. Точное местоположение станции определят в ходе проектирования.

В ГЗК считают, что появление новой станции почти на 25 процентов снизит нагрузку на нынешнюю конечную "Щелковскую". Специалисты намерены повысить пропускную способность станции в утренний час пик.

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, Арбатско-Покровскую линию метро продлят в Гольяново к 2023 году. Заммэра уточнил, что на проект уже выделены деньги.

