Две автомобильные парковки появятся у новой станции метро "Гольяново"

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Две парковки появятся у входа на станцию метро "Гольяново", сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Первый зампредседателя комитета Сергей Кузнецов объяснил, что это позволит решить проблемы пассажиров, подъезжающих к станции на личном транспорте. На парковках будет 160 и 680 машино-мест.

Также сообщается, что на электронные общественные обсуждения вынесен проект продления Арбатско-Покровской линии подземки в район Гольяново. Кузнецов подчеркнул, что его жителям сложно подъезжать к станции "Щелковская". Кроме того, сейчас она перегружена на 25%. Новая станция поможет разгрузить улично-дорожную сеть востока города и сократить интенсивность движения наземного транспорта в этом районе.

Предусмотрены также реконструкция участка Уссурийской улицы с расширением проезжей части, строительство велодорожной сети протяженностью два километра вдоль Уральской и Уссурийской улиц, устройство возле станции велопарковок и пунктов велошеринга.

Все участники общественных обсуждений могут внести свои предложения и замечания по этому проекту на сайте "Активного гражданина" в соответствующем разделе​ с 10 по 23 августа.

Помимо этого, известно, что для жителей ВАО оборудуют свыше 130 новых парковочных мест. За счет изменения схемы движения их количество увеличится с 23 до 157.

После выездного обследования участки двух улиц решили сделать односторонними. 23 августа схему движения изменят на 5-м проспекте Новогиреева – от Федеративного проспекта до Саперного проезда и Саперном проезде – от 5-го до 1-го проспекта Новогиреева.