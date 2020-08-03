Более 130 новых парковочных мест оборудуют для жителей ВАО

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Свыше 130 новых парковочных мест оборудуют для жителей Восточного административного округа столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД).

В ЦОДД рассказали, что дополнительные парковочные места появятся по просьбе жителей района Новогиреево. Отмечается, что количество машиномест за счет изменения схемы движения увеличится с 23 до 157.

"После выездного обследования было принято решение сделать участки двух улиц односторонними. 23 августа схему движения изменят на 5-м проспекте Новогиреева – от Федеративного проспекта до Саперного проезда и Саперном проезде – от 5-го до 1-го проспекта Новогиреева", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зону действия парковочных разрешений расширили для резидентов 12 районов столицы. Изменения коснулись районов Басманного, Красносельского, Замоскворечья, Таганского, Южнопортового, Тверского, Хамовников, Якиманки, Пресненского, Даниловского, Донского, а также Арбата.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что ведомство регулярно отслеживает ситуации с административным делением районов по улицам. Он отметил, что жители Москвы могут воспользоваться существующими горячими линиями или приложениями, чтобы сообщить о проблеме.

