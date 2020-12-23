Свыше 28 км линий метро построят в столице в 2021 году

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Свыше 28 километров линий метро и 11 станций планируют построить в столице в будущем году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В течение 2021 года в Москве будет построено 28,3 километра линий и 11 станций метрополитена. Ключевым проектом останется возведение Большой кольцевой линии. В следующем году мы планируем завершить проходку всех тоннелей БКЛ", – рассказал вице-мэр.
По его словам, также продолжатся работы по продлению Сокольнической линии до станции "Новомосковская", Люблинско-Дмитровской – в район Северный, Калининско-Солнцевской – во Внуково, Арбатско-Покровской – в Гольяново и строительству новых радиусов – в Коммунарку и Троицк, Рублево-Архангельское.
В 2021 году также планируют начать строительство Бирюлевской линии метро.
По словам Бочкарева, благодаря быстрым темпам строительства столица с каждым годом приближается к достижению поставленной Сергеем Собяниным цели по удвоению протяженности сети метро. Уже выполнено около 65% этой программы. Он отметил, что после завершения реализации программы 90% горожан будут иметь метро в пешей доступности.
Также он рассказал, что по итогам года было завершено строительство семи станций и почти 18 километров линий метро, а до 1 января 2021 года планируется ввести в эксплуатацию станцию БКЛ "Электрозаводская".
По его словам, планируется открыть переход между станциями "Петровский парк" и "Динамо", что сделает пересадку с БКЛ на Замоскворецкую линию более удобной.
Важным событием текущего года Бочкарев назвал открытие второго участка Некрасовской линии метро.
С 12 декабря для пассажиров открыли станцию "Деловой центр" Солнцевской линии. Она стала конечной для пассажиров желтой ветки. С нее горожане могут пересесть на станции МЦК и МЦД-1, одноименную станцию БКЛ или на "Выставочную" Филевской линии.
Ранее сообщалось, что восточный участок БКЛ готов на треть. На нем будут размещены четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". В частности, на последней завершаются работы по возведению основных конструкций, специалисты уже приступили к отделке.
Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.
"Мосгорсправка": новые станции БКЛ
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