Квартиры по программе реновации в Западном округе получат почти 40 тысяч москвичей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти 40 тысяч человек получат квартиры в 47 новых домах по программе реновации на западе столицы. Всего там проектируется и возводится около 1,1 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра указал, что новостройки по реновации находятся в восьми районах ЗАО. Также 37 из них площадью свыше 822 тысяч "квадратов" расположены на месте расселенного жилья. С начала 2024 года под заселение переданы пять новых домов в районах Можайском, Фили-Давыдково и Филевский Парк, добавил Ефимов.

На западе Москвы под заселение передано уже 37 новостроек. Жителям 151 дома предоставлены там квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, также более 6,8 тысячи семей уже отметили новоселье, прокомментировал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Кроме того, в округе завершился снос 58 домов, еще 19 полностью расселены. В ЗАО строят 21 многоквартирный дом, из них 15 находятся на месте сноса ранее расселенных зданий, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что жители девяти домов в Обручевском районе получили новые квартиры по реновации. Всего в районе новое жилье предоставят 3,5 тысячи жителей из 17 старых домов, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он уточнил, что программа реновации в этом районе началась весной 2021 года.