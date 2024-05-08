Новый дом по программе реновации достроили в Южнопортовом районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новый дом для переселенцев по программе реновации возвели в Южнопортовом районе столицы. Об этом рассказал руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По его информации, сооружение построили по индивидуальному проекту по адресу владение 5А, 1-я улица Машиностроения. Двухсекционный дом с подземным паркингом расположен всего в 5 минутах ходьбы от станции метро "Дубровка". Фасад здания облицован клинкерной плиткой и кирпичом.

"В новостройке 182 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, три из которых оборудовали для маломобильных граждан", – уточнил Загрутдинов.

Из 182 квартир в доме предусмотрены 84 однокомнатных, 52 двухкомнатных и 46 трехкомнатных жилищ. На первых этажах находятся нежилые помещения – технические комнаты, вестибюль и лифтовые холлы. В каждой из секций новостройки предусмотрены грузопассажирские лифты, напомнил глава Депстроя. При этом территория вокруг здания была благоустроена – появилась детская и спортивная площадки, а также зона для отдыха.

Ранее руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказывал, что жители девяти домов в Обручевском районе Москвы уже получили новые квартиры по столичной программе реновации. Он уточнял, что первыми к переселению приступили жители корпусов дома 60 на Профсоюзной улице.