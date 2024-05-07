Два жилых корпуса по программе реновации достроят в Щукине в 2025 году

Фото: пресс служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации в столичном районе Щукино на северо-западе города завершат в 2025 году. Об этом заявил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его данным, объекты строят на земельном участке 7Б на Щукинской улице. В настоящий момент строители возводят наземную часть сооружения. Облик жилых корпусов составят при помощи вентфасадов светло-бежевого и серого цветов.

"Всего здесь будет 486 квартир с улучшенной отделкой по стандартам реновации, пять из них оборудуют для маломобильных жильцов", – уточнил Загрутдинов.

Глава департамента сказал, что из 486 квартир 254 будут однокомнатные, 203 двухкомнатные и 29 трехкомнатные. Под трехсекционными зданиями разной этажности появится подземный паркинг, а на первом этаже поместят вестибюль, технические помещения и холл с тремя лифтами – один грузоподъемностью 1 тысячу килограммов и два по 630 килограммов.

Между разными корпусами появится внутренний двор для отдыха местных жителей. В частности, здесь установят детскую площадку, спортивную площадку и зону для отдыха взрослых.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в программу по реновации добавили 9 новых адресов. Стартовые площадки находятся в 5 административных округах города, включая СЗАО. Территория находится в Щукине, добавлял мэр.