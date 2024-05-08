Более 1,5 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации в Обручевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители девяти домов в Обручевском районе получили новые квартиры по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Программа реновации началась в районе в мае 2021 года. Первыми к переселению в новостройку приступили 368 жителей дома 60, корпусов 1 и 2, на Профсоюзной улице", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Гаман рассказал, что за три года права на новое жилье получили более 1,5 тысячи человек. Город предложил им квартиры в трех новых домах. Всего же в Обручевском районе по программе реновации новое жилье будет предоставлено 3,5 тысячам жителей из 17 старых домов.

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, в Обручевском районе в рамках реализации программы реновации в 2024 году началось возведение еще одной новостройки. Дом будет построен недалеко от метро "Новые Черемушки" и Воронцовского парка по адресу улица Профсоюзная, земельный участок № 60.

Всего в Юго-Западном административном округе по программе реновации предусмотрено расселение 520 домов, новые квартиры с улучшенной отделкой достанутся более 117 тысячам жителей. Расселение 95 домов уже началось в округе, первый этап переселения по программе реновации, запланированный до конца 2024 года, выполнен на 82%.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в программу по реновации добавили 9 новых адресов. Стартовые площадки находятся в 5 административных округах города, включая СЗАО. Территория находится в Щукине, добавлял мэр.

До этого руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в Таганском районе Москвы снесли первые жилые дома в рамках программы реновации. Жильцы снесенных домов получили новые квартиры на улице Мельникова. Новостройка стала первой заселенной по программе реновации в районе.

