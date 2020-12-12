Участки трех линий метро временно закрыли для интеграции новых станций БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Для пассажиров закрыли участки Солнцевской, Большой кольцевой и Некрасовской линий метро. Они будут временно ограничены для интеграции в подземку новых станций БКЛ.
Движения на участке "Нижегородская" – "Лефортово" Некрасовской линии не будет до 14 декабря. Для удобства пассажиров на выходных будут курсировать автобусы КМ по маршруту "Нижегородская" – "Авиамоторная" – "Лефортово".
До 22 декабря ограничены станции "Хорошевская" и "Шелепиха". Кроме того, на участке "ЦСКА" – "Савеловская" увеличился интервал движения поездов, а от "ЦСКА" до "Парка Победы" его вовсе нет.
При этом с 12 декабря для пассажиров открыли станцию "Деловой центр" Солнцевской линии. Она стала конечной для пассажиров желтой ветки. С нее горожане могут пересесть на станции МЦК и МЦД-1, одноименную станцию БКЛ или на "Выставочную" Филевской линии.
На время закрытия станций на желтой ветке увеличили парность поездов. На маршруте МЦК Хорошёво – "Полежаевская" – "ЦСКА" для пассажиров запустятили компенсационные автобусы КМ.
После 22 декабря на этом участке Большой кольцевой линии запустят "вилочное" движение: поезда поочередно будут ходить либо до станции "Деловой центр" БКЛ, либо в сторону "Хорошевской" БКЛ.
Из-за закрытия станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на севере Москвы ввели ограничения для автомобилистов. Для свободного проезда общественного транспорта (кроме такси) на период с 11 по 23 декабря организовали 9,5 километра временных выделенок.
Кроме того, для свободного движения компенсационных автобусов на нескольких улицах парковка для водителей недоступна.
На юго-востоке столицы из-за закрытия станций Некрасовской линии с 12 по 15 декабря также изменилась схема дорожного движения. В частности, на улице Авиамоторной – от Красноказарменной улицы до шоссе Энтузиастов – обустроили участок с выделенной полосой, который обособили для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов. Также небольшая выделенка появилась на Солдатской улице перед пересечением с улицей Наличной.
В связи с этим автомобилистам запрещено поворачивать с Солдатской улицы на улицу Наличную, нельзя совершать правый поворот с Авиамоторной на шоссе Энтузиастов при движении от улицы Красноказарменной и поворот с Авиамоторной на улицу Пруд-Ключики.
Кроме того, недоступной для проезда стала одна полоса на участке Авиамоторной в районе дома 43/24. Ограничено движение и на одной полосе перед пересечением с улицей Пруд-Ключики.
Для обеспечения беспрерывного проезда общественного транспорта могут вводиться и дополнительные ограничения. За ситуацией на дорогах будут следить экипажи Дорожного патруля.
Ранее сообщалось, что в декабре должны закончить строительство западного участка БКЛ метро от станции "Хорошёвская" до станции "Мнёвники", а также северо-восточного участка БКЛ от станции "Лефортово" до станции "Электрозаводская" и оборотных тупиков за станцией "Деловой центр" на Калининско-Солнцевской линии.
С 12 декабря закроют несколько станций на БКЛ, Солнцевской и Некрасовской линиях метро
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