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17:06

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В Дептрансе рассказали, какие станции метро закроются с 12 декабря

Вне зоны доступа: какие станции метро закроют с 12 декабря
транспорт метро перекрытия

До конца года в Москве откроют несколько новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Но для подсоединения их к действующим временно закроют некоторые участки подземки. Рассказываем, какие будут действовать ограничения с 12 декабря, а также как их объехать и добраться вовремя до цели.

Фото: портаи мэра и правительства Москвы

Большая кольцевая и Солнцевская линии

С 12 по 22 декабря для пассажиров будут закрыты станции БКЛ "Хорошёвская" и "Шелепиха". Кроме того, на участке "ЦСКА" – "Савеловская" будет увеличен интервал движения поездов, а от "ЦСКА" до "Парка Победы" его вовсе не будет.

При этом с 12 декабря для пассажиров откроют станцию "Деловой центр" Солнцевской линии. С этого момента она станет конечной для пассажиров желтой ветки. С нее горожане смогут пересесть на станции МЦК и МЦД-1, одноименную станцию БКЛ или на "Выставочную" Филевской линии.

Мы готовим к открытию сразу несколько новых станций Большой кольцевой линии. Перед открытием мы интегрируем их с метро, поэтому движение на нескольких участках временно ограничат.
пресс-служба департамента транспорта Москвы

На время закрытия станций на "желтой" ветке увеличат парность поездов. А на маршруте МЦК Хорошёво – "Полежаевская" – "ЦСКА" для пассажиров запустят компенсационные автобусы КМ.

После 22 декабря на этом участке Большой кольцевой линии запустят "вилочное" движение: поезда поочередно будут ходить либо до станции «Деловой центр» БКЛ, либо в сторону "Хорошевской" БКЛ.

Некрасовская линия

С 12 по 14 декабря не будет движения на участке "Нижегородская" – "Лефортово" Некрасовской линии метро. Для удобства пассажиров на выходных будут курсировать автобусы КМ по маршруту "Нижегородская" – "Авиамоторная" – "Лефортово".

Изменения необходимы для скорейшего открытия станции "Электрозаводская" БКЛ, которая сначала будет работать в составе Некрасовской линии.

Дорожные ограничения

Из-за закрытия станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на севере Москвы будут введены ограничения для автомобилистов. Для свободного проезда общественного транспорта (кроме такси) на период с 11 по 23 декабря организуют 9,5 километра временных выделенок:

  • на Хорошёвском шоссе (в обоих направлениях);
  • на улице Маргелова;
  • в Проектируемом проезде № 6161;
  • на улице Авиаконструктора Сухого (от 1-го Ходынского проезда до Проектируемого проезда № 6161);
  • в 1-м Ходынском проезде (от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого);
  • на Ходынском бульваре (от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда);
  • на улице Авиаконструктора Микояна (от дома 39, строения 3, по Ленинградскому проспекту до Ходынского бульвара);
  • на улице Авиаконструктора Сухого (от дома 1, строения 1, до улицы Авиаконструктора Микояна).

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в эти дни водителям будут запрещены:

  • проезд к дому 70, корпусу 1, и дому 68 по Хорошёвскому шоссе;
  • проезд к дому 41, корпусу Г, и дому 39, корпусу 1, по Хорошёвскому шоссе;
  • левый поворот и разворот с проспекта Маршала Жукова на 3-й Силикатный проезд;
  • развороты в оба направления на Хорошёвском шоссе, в районе 5-й Магистральной улицы и в районе дома 15;
  • левый поворот и разворот с Хорошёвского шоссе на улицу Маргелова;
  • проезд с 2-го Хорошёвского проезда на улицу Маргелова;
  • левый поворот с 2-го Хорошёвского проезда на Хорошёвское шоссе;
  • повороты с улицы Маргелова на улицу Бориса Петровского;
  • левый поворот с улицы Авиаконструктора Микояна на Ходынский бульвар.

Для свободного движения компенсационных автобусов на ряде улиц для водителей парковка будет недоступна.

На юго-востоке столицы из-за закрытия станций Некрасовской линии с 12 по 15 декабря также временно изменится схема дорожного движения.

В частности, на улице Авиамоторной – от Красноказарменной улицы до шоссе Энтузиастов – обустроят участок с выделенной полосой, который обособят для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов. Также небольшая выделенка появится на Солдатской улице перед пересечением с улицей Наличной.

В связи с этим автомобилистам будет запрещено поворачивать с Солдатской улицы на улицу Наличную, нельзя будет совершать правый поворот с Авиамоторной на шоссе Энтузиастов при движении от улицы Красноказарменной и поворот с Авиамоторной на улицу Пруд-Ключики.

Кроме того, недоступной для проезда станет одна полоса на участке Авиамоторной в районе дома 43/24. Также ограничено движение будет на одной полосе перед пересечением с улицей Пруд-Ключики.

В районе закрытия станций на некоторых улицах будет запрещена парковка автомобилей:

  • на улице Наличной (от Солдатской улицы до Сторожевой улицы в обоих направлениях);
  • в Юрьевском переулке (от Юрьевской улицы до пересечения со Сторожевой улицей и от дома 20 до пересечения с улицей Авиамоторной);
  • на Авиамоторной улице (от Юрьевского переулка до пересечения с Красноказарменной улицей в обоих направлениях; от пересечения с улицей Пруд-Ключики до улицы Генерала Яковлева и в районе дома 34, корпуса 1);
  • на 5-й Кабельной улице (от дома 67/8, строения 2, до пересечения с Андроновским шоссе);
  • на шоссе Фрезер (от Басовской улицы до Перовского шоссе);
  • на Перовском шоссе (от шоссе Фрезер до улицы 1-й Фрезерной);
  • на улице 1-й Фрезерной (от Перовского шоссе до улицы Пруд-Ключики);
  • на Басовской улице (от дома 14, строения 5, до улицы 1-й Фрезерной и от улицы 1-й Фрезерной до шоссе Фрезер).

Для обеспечения беспрерывного проезда общественного транспорта могут вводиться и дополнительные ограничения. За ситуацией на дорогах будут следить экипажи Дорожного патруля.

Кроме того, с 12 до 28 декабря для строительства объекта метрополитена будет перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова: от дома 28 на проспекте Маршала Жукова до пересечения с улицей Демьяна Бедного.

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Федотов Анатолий

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