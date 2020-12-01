Работу нескольких станций метро Москвы ограничат с 12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московском метрополитене ограничат работу ряда станций. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Большая кольцевая линия

С 12 по 22 декабря будут закрыты для пассажиров станции "Хорошёвская" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии. Как рассказали в департаменте, ограничения связаны с подготовкой к открытию нескольких новых станций БКЛ.

"На участке "ЦСКА" – "Савеловская" поезда будут ходить с увеличенным интервалом. На участке "ЦСКА" – "Парк Победы" движения поездов не будет", – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, с 12 до 22 декабря на участке от Солнцевской линии от "Рассказовки" в сторону центра поезда будут доезжать до "Делового центра". Для пассажиров запустят дополнительный автобус КМ на участке МЦК Хорошёво – "Полежаевская" – "ЦСКА".

Некрасовская линия

Также с 12 по 14 декабря будет ограничено движение на участке Некрасовской линии метро от станции "Нижегородская" до станции "Лефортово". Это связано с подготовкой к открытию станции "Электрозаводская" БКЛ.

"По участку с ограниченным движением будут запущен автобус КМ", – добавили в департаменте.

В ведомстве также отметили, что с открытием "Электрозаводской" москвичи смогут существенно сэкономить время на поездках в соседние районы. Также новая станция разгрузит Арбатско-Покровскую линию метро.

Ранее сообщалось, что в декабре должны закончить строительство западного участка БКЛ метро от станции "Хорошёвская" до станции "Мнёвники", а также северо-восточного участка БКЛ – от станции "Лефортово" до станции "Электрозаводская" и оборотных тупиков за станцией "Деловой центр" на Калининско-Солнцевской линии.