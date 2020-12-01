Работу нескольких станций метро Москвы ограничат с 12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Московском метрополитене ограничат работу ряда станций. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
С 12 по 22 декабря будут закрыты для пассажиров станции "Хорошёвская" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии. Как рассказали в департаменте, ограничения связаны с подготовкой к открытию нескольких новых станций БКЛ.
"На участке "ЦСКА" – "Савеловская" поезда будут ходить с увеличенным интервалом. На участке "ЦСКА" – "Парк Победы" движения поездов не будет", – говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, с 12 до 22 декабря на участке от Солнцевской линии от "Рассказовки" в сторону центра поезда будут доезжать до "Делового центра". Для пассажиров запустят дополнительный автобус КМ на участке МЦК Хорошёво – "Полежаевская" – "ЦСКА".
Также с 12 по 14 декабря будет ограничено движение на участке Некрасовской линии метро от станции "Нижегородская" до станции "Лефортово". Это связано с подготовкой к открытию станции "Электрозаводская" БКЛ.
"По участку с ограниченным движением будут запущен автобус КМ", – добавили в департаменте.
В ведомстве также отметили, что с открытием "Электрозаводской" москвичи смогут существенно сэкономить время на поездках в соседние районы. Также новая станция разгрузит Арбатско-Покровскую линию метро.
Ранее сообщалось, что в декабре должны закончить строительство западного участка БКЛ метро от станции "Хорошёвская" до станции "Мнёвники", а также северо-восточного участка БКЛ – от станции "Лефортово" до станции "Электрозаводская" и оборотных тупиков за станцией "Деловой центр" на Калининско-Солнцевской линии.
В Москве в конце декабря откроют станцию метро "Электрозаводская"
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