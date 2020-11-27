Как будет развиваться московское метро в ближайшие несколько лет

Темпы строительства Московского метрополитена растут из года в год. Сегодня станции подземки есть в тех районах, где раньше о них и не мечтали. А кроме того, с развитием сети появился и новый вид транспорта – наземное метро. И в ближайшие несколько лет карта метрополитена разрастется настолько, что почти сто процентов жителей города будут иметь свою станцию подземки в шаговой доступности от дома. Рассказываем, как будет развиваться столичный метрополитен и какие линии и станции ждут москвичей в ближайшие годы.

Почти стопроцентное покрытие

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метрополитен – одна из важнейших составляющих транспортного каркаса столицы. Удобное метро в каждом районе города позволяет многим москвичам не только отказаться от ежедневного использования личного автомобиля, но фактически дает возможность добраться в любую точку города с помощью общественного транспорта и с наименьшими временными затратами.

Шаговая доступность станций метро традиционно в Москве считается одним из важнейших показателей комфортной жизни. Поэтому еще в 2011 году Сергеем Собяниным была поставлена задача "удвоить" столичный метрополитен. С тех пор в городе появилось 116 километров линий и более 50 новых станций подземки. И, согласно планам, к 2025 году 90% жителей Москвы будут иметь под боком свою станцию метро, тогда как в 2010 году их количество составляло всего 75% от всего населения города.





Сергей Собянин мэр Москвы В целом у нас есть реальный шанс сделать транспортную систему, особенно общественный транспорт, лучшей в мире. Уверен, что мы такую задачу выполним.

Так, до 2024 года в Москве построят еще около 58 километров линий метрополитена, 25 станций и 4 депо. На развитие метро выделяется 38,5% средств из городского бюджета.

Итоги 2020 года В 2020 году столичные власти планировали открыть для пассажиров 9 новых станций метрополитена. Так, в марте пассажирам стал доступен второй участок Некрасовской линии со станциями "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Кроме того, для пассажиров открыли двери две станции юго-восточного участка БКЛ – "Авиамоторная" и "Лефортово". В 2020 году столичные власти планировали открыть для пассажиров 9 новых станций метрополитена. Так, в марте пассажирам стал доступен второй участок Некрасовской линии со станциями "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Кроме того, для пассажиров открыли двери две станции юго-восточного участка БКЛ – "Авиамоторная" и "Лефортово". Таким образом, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще три станции метро: это "Электрозаводская" на северо-востоке БКЛ, а также "Мнёвники" и "Карамышевская" на западе большого кольца.



Появление заявленных станций в срок вопросов не вызывает. Строительство метро в столице ведется беспрецедентными за всю историю города темпами. В марте в Москве компанией Guinness World Records был зафиксирован мировой рекорд по числу одновременно работающих на строительстве метро тоннелепроходческих комплексов. Их было 23. Ни в одном мегаполисе мира не работало одновременно столько машин.

БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

БКЛ – в настоящий момент главный проект строительства метрополитена, а также крупнейший в истории московской подземки. "Большая кольцевая линия метро – самый масштабный из реализуемых сегодня проектов в Москве. Ежесуточно на всех участках Большой кольцевой линии количество рабочих составляет около 13 тысяч человек, и, кроме этого, проходку ведут также семь тоннелепроходческих комплексов", – отмечает руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Первые идеи строительства БКЛ озвучивались еще в 1985 году. Однако к строительству смогли приступить только через 25 лет вследствие многих причин, в том числе и из-за недостатка ресурсов. Решение о старте работ по большому кольцу принял Сергей Собянин в 2011 году, и уже в ноябре того же года началось строительство.



В общей сложности на большом кольце будет 70 километров путей, 31 станция и три электродепо – это будет самая протяженная линия московской подземки. Планируется, что она полностью будет готова в 2022 году.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

После ввода в эксплуатацию БКЛ будет выполнять несколько важных функций. Во-первых, новые станции появятся в районах, где до этого жители могли только мечтать о метро. Порядка 3 миллионов человек из 34 районов Москвы получат метро в шаговом доступе.

Во-вторых, дополнительная линия сильно усложнит топологию транспортной сети, что предоставит пассажирам новые, комфортные варианты маршрутов и сильно сэкономит их время. Это будет возможно благодаря пересечению БКЛ с другими линиями подземного и наземного метро, а также с МЖД. Так, с запуском линии можно будет сделать:

20 пересадок на другие линии метро;

3 пересадки на МЦК;

13 пересадок на МЦД;

11 пересадок на линии железной дороги.

разгрузит радиальные линии метрополитена на 10–30%

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 4

И самое главное – ввод в эксплуатацию БКЛ. В московском метро не останется участков, работающих с существенным превышением пропускной способности.

К настоящему моменту открыто для пассажиров 9 станций большого кольца. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был запущен в феврале 2018 года. Он включал в себя пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". В декабре того же года к ним добавилась "Савеловская" БКЛ. Уже в марте 2020 года список пополнили еще 3 станции на юго-востоке: "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово".

В перспективе жителей Москвы ожидают еще две станции большого кольца до конца года – это "Электрозаводская" на юго-востоке, а также "Мнёвники" и "Карамышевская" на западе. В 2021 году к ним планируется добавить еще 10 станций: "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и "Давыдково" – на юго-западном участке, "Калужская", "Зюзино" и "Улица Новаторов" – на южном, "Терехово" и "Кунцевская" – на западном, а также станция "Каховская" – уже в составе БКЛ.

Прокладка новых радиальных линий

Стоит отметить, что в ходе строительства БКЛ закладываются технические решения, которые позволят в будущем присоединить к ней новые радиальные линии метрополитена. Дополнительные радиусы – еще одно важнейшее направление развития московского метростроения. Они увеличат охват районов Москвы и ближайшего Подмосковья скоростным подземным транспортом, а также предоставят качественную альтернативу уже имеющимся радиусам, что позволит улучшить их пропускную способность, а также избавиться от переизбытка пассажиров на конечных станциях.

Первым реализованным проектом в этом направлении стала Некрасовская линия из 10 станций, запущенная в полную силу в 2020 году.

Рублево-Архангельская линия

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Эта линия будет пересекаться с БКЛ на станции "Карамышевская", которую планируется сдать в эксплуатацию уже в текущем году. Таким образом, она протянется от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского и будет востребована жителями не только района Хорошёво-Мнёвники, но и территории Рублево-Архангельское в районе Кунцево на западе столицы.

В настоящий момент линия находится на стадии подготовки градостроительной документации и предпроектных работ. Длина новой линии составит около 18,7 километров. Она будет включать в себя 9 станций: "Шелепиха", "Пресня", "Улица Народного Ополчения", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Отмечается, что все названия рабочие и перед открытием могут быть изменены.

К активным работам по Рублево-Архангельской линии планируется приступить после 2022 года. Однако уже в ближайшее время строители могут заложить для нее основу, приступив к строительству конструкций на пересечении со станцией "Карамышевская". Власти не раз отмечали, что планируют запустить линию уже до 2027 года.

Бирюлевская линия

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Эта линия также находится на стадии проектирования. Подготовку к ее строительству планируется начать в 2021 году.

Бирюлевская линия пройдет по территориям нескольких районов города: Даниловского, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Сейчас в этих районах проживает порядка полумиллиона человек, еще почти четверть миллиона человек работают, не имея при этом доступа к метро в шаговой доступности.

Она начнется на территории бывшей промзоны ЗИЛ, где будет организована пересадка на станцию ЗИЛ МЦК. Кроме того, линия пройдет через Нагатинский Затон, где пересечется с потенциальной станцией БКЛ "Кленовый бульвар".

Длина долгожданной линии составит 23 километра, на которых разместятся 10 станций со следующими рабочими названиями: "ЗИЛ", "Технопарк", "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Бирюлево", "Бирюлево пассажирская". Отмечается, что в последующем линию могут и продлить: до Щербинки на территории ТиНАО и от ЗИЛа до центра города. Закончить работы по Бирюлевской линии в текущем проекте планируется также до 2027 года.

Коммунарская линия

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

37,8 километров линий, 16 станций и 2 электродепо – это новая Коммунарская линия метрополитена. Она пройдет от станции МЦК Крымская до конечной в городе Троицке, по пути пересекая несколько других линий подземки.

Так, на Коммунарской линии будет переход на Калужско-Рижскую на станции "Академическая", на БКЛ – на будущей станции "Улица Новаторов", на Сокольническую – на станции "Коммунарка". Таким образом, Коммунарская линия разгрузит южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, обеспечив альтернативные маршруты жителям юго-запада Москвы, а также сократив время дороги до центра для указанных районов на 30-40 минут. Кроме того, на 20% уменьшится нагрузка на улично-дорожную сеть.

Строительство этой линии уже началось. Запускать ее будут в несколько этапов. Первый участок от "Севастопольского проспекта" до "Коммунарки" в ТиНАО планируют закончить к 2023 году.

16 станций Коммунарской линии "Севастопольский проспект", "Академическая", "Улица Строителей", "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская", "Коммунарка", "Сосенки", "Воскресенское", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк".

"Севастопольский проспект", "Академическая", "Улица Строителей", "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская", "Коммунарка", "Сосенки", "Воскресенское", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк".

Параллельно со строительством новых артерий власти Москвы реализуют еще один крупный проект в области метростроения – это продление действующих радиальных линий.

В частности, Сокольническую линию продлят до деревни Потапово в ТиНАО, где, согласно планам, в 2023 году появится станция "Новомосковская". Люблинско-Дмитровскую линию продлят до станции метро "Физтех" в СВАО, которую планируют закончить к 2022 году. Калининско-Солнцевская линия дойдет до самого аэропорта Внуково, где своя станция метро может также появиться уже в 2022 году. И наконец Арбатско-Покровскую линию продлят до района Гольяново, где новая станция метрополитена сможет обслуживать около 70 тысяч жителей.