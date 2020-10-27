Три станции БКЛ метро откроют для пассажиров в декабре

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Станции "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская" западного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) и "Электрозаводская" северо-восточного участка откроются для пассажиров в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

"Сроки ввода трех станций БКЛ – в этом году, в декабре. Одна из станций – декабрь, это станция "Улица Народного ополчения", и остальные две – тоже декабрь, скорее всего", – сказал Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей на западном участке БКЛ. Он отмечал, что сейчас на станциях "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская" ведутся отделочные работы и монтаж коммуникаций.

Мэр также добавил, что после запуска западного участка улучшится транспортное обслуживание жителей районов Хорошёво-Мнёвники, Кунцево, Фили-Давыдково. Также будет снижена нагрузка на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что Москва является одним из лидеров среди мегаполисов мира по темпам строительства метро. По его словам, строительство новых линий и станций подземки является эффективным способом решения транспортной задачи в городе.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

