Общественные пространства создадут рядом со станцией БКЛ "Электрозаводская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около строящейся станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии столичного метро создадут общественные пространства. Они появятся в рамках благоустройства, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Для создания комфортной городской среды в районе Соколиная Гора будут благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства, увеличена площадь пешеходных зон", – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, планируется реорганизация перекрестка улицы Электрозаводской у Электрозаводского моста. В результате там появится удобный разворот для общественного транспорта и съезд на Преображенскую набережную.

Известно, что благоустройство началось на участках улиц Большой Семеновской и Электрозаводской, а также в Проектируемом проезде № 222.

Планируется, что специалисты установят 90 фонарей с энергосберегающими лампами, лавочки и урны. Кроме того, там высадят свыше 30 деревьев и 350 кустарников.

Для пассажиров общественного транспорта сделают современный остановочный павильон.

"Одно из мест притяжения в районе станции "Электрозаводская" – территория перед Московским политехническим университетом в Проектируемом проезде № 222, сейчас она практически полностью превращена в парковку", – обращает внимание Бирюков.

В дальнейшем перед университетом сделают видовую зону со скамейками, зелеными насаждениями, а также подсветкой.

Работы по благоустройству планируется закончить к вводу станции в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Ранее говорилось, что территорию между улицей Большие Каменщики и станцией метро "Коломенская" благоустроят. Также специалисты планируют заменить порядка 40 устаревших остановочных павильонов на современные.