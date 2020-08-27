Общественные пространства создадут рядом со станцией БКЛ "Электрозаводская"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около строящейся станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии столичного метро создадут общественные пространства. Они появятся в рамках благоустройства, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Для создания комфортной городской среды в районе Соколиная Гора будут благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства, увеличена площадь пешеходных зон", – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, планируется реорганизация перекрестка улицы Электрозаводской у Электрозаводского моста. В результате там появится удобный разворот для общественного транспорта и съезд на Преображенскую набережную.
Известно, что благоустройство началось на участках улиц Большой Семеновской и Электрозаводской, а также в Проектируемом проезде № 222.
Планируется, что специалисты установят 90 фонарей с энергосберегающими лампами, лавочки и урны. Кроме того, там высадят свыше 30 деревьев и 350 кустарников.
Для пассажиров общественного транспорта сделают современный остановочный павильон.
"Одно из мест притяжения в районе станции "Электрозаводская" – территория перед Московским политехническим университетом в Проектируемом проезде № 222, сейчас она практически полностью превращена в парковку", – обращает внимание Бирюков.
В дальнейшем перед университетом сделают видовую зону со скамейками, зелеными насаждениями, а также подсветкой.
Работы по благоустройству планируется закончить к вводу станции в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.
Ранее говорилось, что территорию между улицей Большие Каменщики и станцией метро "Коломенская" благоустроят. Также специалисты планируют заменить порядка 40 устаревших остановочных павильонов на современные.
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