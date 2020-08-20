Территорию между улицей Большие Каменщики и станцией метро "Коломенская" благоустроят

07:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Началось благоустройство территории между улицей Большие Каменщики и станцией метро "Коломенская", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, там появятся пешеходные переходы с контрастным освещением, мини-площади и современные остановочные павильоны.
Отмечается, что работы пройдут на улицах Большие Каменщики, Симоновский Вал, Велозаводской, Сайкина, в Новоспасском проезде, на участке проспекта Андропова – от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская".
"Например, сейчас в этой зоне расположен 71 наземный пешеходный переход, в рамках благоустройства добавят еще восемь. На 45 зебрах установят контрастное освещение, чтобы повысить безопасность пешеходов", – приводятся в материале слова Бирюкова.
Также специалисты планируют заменить порядка 40 устаревших остановочных павильонов на современные. В них можно будет не только ожидать городской транспорт, но и зарядить гаджеты, подключиться к Wi-Fi.
На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две новые остановочные трамвайные платформы. Также зоне благоустройства разместят более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.
Ранее сообщалось о начале работ по благоустройству на улице Коштоянца на западе столицы. Данная улица ведет к строящейся станции Большой кольцевой линии метрополитена "Проспект Вернадского".
Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части площадью более 12 тысяч квадратных метров. Помимо того, покрытие тротуаров также заменят. Свыше 5,5 тысячи квадратных метров выложат бетонной плиткой "Готика". Для москвичей оборудуют спортивно-игровой кластер и разобьют сквер, где будет комфортно и детям, и взрослым. Еще разобьют газоны площадью более 17 тысяч квадратных метров и 143 квадратных метра цветников. Окончить благоустройство планируют в 2021 году, к открытию станции БКЛ "Проспект Вернадского".
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