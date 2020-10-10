Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей на западном участке БКЛ

Фото: скриншот видео vk.com/mossobyanin

Проходка тоннелей на западном участке Большой кольцевой линии московского метро завершилась. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Проходку тоннелей на северо-восточном участке БКЛ мы закончили еще в сентябре. Сегодня завершили на западном. Отделочные работы и монтаж коммуникаций сейчас ведется на станциях "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская". На "Мневниках" и "Кунцевской" ставим основные конструкции", – написал мэр.

Собянин также добавил, что после запуска западного участка улучшится транспортное обслуживание жителей районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Фили-Давыдково. Также будет снижена нагрузка на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую ветки.

Ранее сообщалось, что власти Москвы выделят средства на ускорение строительства Большой кольцевой линии метро.

В конце сентября 2020 года Сергей Собянин заявил о завершении проходки северо-восточного участка БКЛ. Он пролегает от станции "Лефортово" до станции "Рижская". Градоначальник подчеркнул, что работы на данном участке были особенно сложными.