Собянин заявил о завершении проходки северо-восточного участка БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел итоги завершенной проходки левого перегонного тоннеля от станции "Лефортово" до станции "Рижская". Работы идут на Большой кольцевой линии столичной подземки.

"Знаковый для метростроения день. Мы на Большой кольцевой линии метро закончили тоннель глубокого заложения. Это последний тоннель нашей линии от 45 до 70 метров глубины", – сообщил мэр. По словам Собянина, проходка тоннеля продолжалась три года и была сложной.

"На первом, северо-восточном участке полностью закончили проходку. Сама станция "Рижская" очень важная, нужная", – добавляет градоначальник. Станция расположена, как отметил Сергей Собянин, рядом с МЦД-2, МЦД-3, а также Рижским вокзалом. В результате там появится транспортно-пересадочный узел.

Согласно информации пресс-службы мэрии, постройку данного участка от станции "Нижегородская" до "Савеловской" начали в 2015 году.

Когда откроется "Рижская", она войдет в состав крупнейшего пересадочного узла города. Строят "Рижскую" закрытым способом.

Ранее сообщалось, что крупный транспортный хаб появится на севере Москвы.