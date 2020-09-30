Собянин заявил о завершении проходки северо-восточного участка БКЛ

30 сентября, 12:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел итоги завершенной проходки левого перегонного тоннеля от станции "Лефортово" до станции "Рижская". Работы идут на Большой кольцевой линии столичной подземки.
"Знаковый для метростроения день. Мы на Большой кольцевой линии метро закончили тоннель глубокого заложения. Это последний тоннель нашей линии от 45 до 70 метров глубины", – сообщил мэр. По словам Собянина, проходка тоннеля продолжалась три года и была сложной.
"На первом, северо-восточном участке полностью закончили проходку. Сама станция "Рижская" очень важная, нужная", – добавляет градоначальник. Станция расположена, как отметил Сергей Собянин, рядом с МЦД-2, МЦД-3, а также Рижским вокзалом. В результате там появится транспортно-пересадочный узел.
Согласно информации пресс-службы мэрии, постройку данного участка от станции "Нижегородская" до "Савеловской" начали в 2015 году.
Когда откроется "Рижская", она войдет в состав крупнейшего пересадочного узла города. Строят "Рижскую" закрытым способом.
Ранее сообщалось, что крупный транспортный хаб появится на севере Москвы.
147 новых станций метро, МЦК и МЦД открыли в Москве за 9 лет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: