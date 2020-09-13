Крупный транспортный хаб появится на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Новая станция Ховрино-2 будущего МЦД-3 вместе со станцией метро и автовокзалом "Северные ворота" образуют крупный транспортный хаб на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
"Скоро на севере города появится крупный транспортный хаб. Новая станция Ховрино-2 МЦД-3 вместе со станцией метро и автовокзалом "Северные ворота" создаст основу транспортного каркаса для развития прилегающих районов Ховрино и Западное Дегунино, где проживает 170 тысяч человек", – говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что новой пересадкой с диаметров на метро смогут ежедневно пользоваться пассажиры из Зеленограда и Химок.
Станцию Ховрино-2 планируют открыть в текущем году по всем стандартам МЦД. В Дептрансе отметили, что благодаря запуску третьего диаметра улучшится транспортная ситуация более чем в 20 районах.
Предполагается, что с запуском диаметра улучшится транспортная доступность районов Зеленограда, а также Молжаниновского, Головинского, Мещанского, Красносельского, Бутырского, Тимирязевского, Рязанского, Косино-Ухтомского, Останкинского, Басманного, Нижегородского. Также это касается районов Ховрино, Западное Дегунино, Марфино, Марьина Роща, Вешняки, Выхино-Жулебино, Лефортово, Перово, Сокольники и Соколиная Гора.
МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.
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