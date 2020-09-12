Московские диаметры перевезли 100 миллионов пассажиров – Собянин

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С начала запуска Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли 100 миллионов пассажиров, сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Московские центральные диаметры перевезли 100-миллионного пассажира! А ведь прошло всего девять с половиной месяцев со дня открытия. Плюс было снижение количества поездок во время пандемии", – написал мэр.

По словам Собянина, пассажиропоток восстановился уже на 80%. Он также рассказал, что в столице ведутся работы по улучшению обслуживания на МЦД. К примеру, обновлены два поезда D2, а до конца года планируется обновление поездов на D1. Помимо этого, на двух диаметрах построили и реконструировали девять мини-вокзалов.

Самыми популярными станциями, по словам мэра, стали Царицыно, Одинцово, Тушинская, Белорусский вокзал и Савеловская.

"С Московской областью и РЖД вовсю работаем над D3, D4 и D5", – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть еще 14 новых или реконструированных платформ. Мэр напомнил, что менее чем за год уже сделали доступными для пассажиров 13 обновленных станций.

До 2023 года над МЦД-2 планируют построить семь надземных пешеходных переходов. Строительство будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы.

