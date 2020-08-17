Порядка 40 станций метро в Москве оборудуют современными навесами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На 39 станциях метро Москвы появятся современные навесы. Их установят в течение 4-х лет, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"В ближайшие четыре года на 39 станциях появятся такие же навесы, как недавно установили на станции "Саларьево". Кроме того, на станциях появится тактильная плитка для слабовидящих пассажиров. Большая часть работ проводится в ночное время, поэтому станции не закрывают на время ремонта", – говорится в сообщении.

Уточняется, что навесы позволяют не скапливаться снегу и дождевой воде на ступенях. Это защищает спуски от осадков. Кроме этого, система подогрева лестниц позволяет влаге не замерзать на ступеньках и при минусовой температуре.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что подобные навесы появляются в столице с 2015 года.

"Сейчас обновлено около 200 навесов. За последние 2 года они появились на "Беговой", "Тушинской", "Войковской", "Ботаническом саду" и других. В ближайшие 4 года мы планируем отремонтировать и установить еще 184 навеса на 39 станциях", – добавил Ликсутов.

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