Собянин рассказал о благоустройстве территории вокруг исторической ГЭС-2

14:46
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Специалисты планируют завершить основные работы по реставрации ГЭС-2, где создается музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2", в текущем году. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ.
"Инженерные коммуникации закончены, монтажные работы в основном закончены. Ведется благоустройство, прокладка внутренних инженерных систем. Благоустройство пешеходного моста также заканчивается, и даже появилась уже зеленая березовая роща. <...> Я надеюсь, что до конца года все основные работы уже будут закончены и после Нового года начнутся пуско-наладочные работы", – сказал глава города.
Президент фонда развития современной культуры "Виктория – Искусство быть Современным" (V-A-C), который является заказчиком создания музейно-образовательного комплекса, Леонид Михельсон доложил мэру, что почти все работы уже завершены.
"Остались отделочные работы", – уточнил Михельсон.
Ранее Собянин отмечал, что работы также подразумевают создание качественного городского пространства набережной и реконструкцию пешеходного моста.
В комплексе будет четыре наземных и два подземных этажа. Здесь разместится арт-центр с выставочными залами, библиотекой, книжным магазином, кафе и аудиторией (концертным залом) на 420 мест. Центральным элементом комплекса будет здание ГЭС-2 площадью 19 тысяч квадратных метров.
В ходе реставрации зданию бывшей электростанции вернут первоначальный вид. Планируется восстановить утраченный декор фасадов, воссоздать остроконечное завершение башенки с часами. Также на крыше установят солнечные батареи, обеспечивающие до 10 процентов энергии, необходимой для эксплуатации здания.
Часть бывшей электростанции под названием "Своды" отведут под творческие мастерские.
В новом пространстве также расположатся арт-резиденции и залы-трансформеры для театральных и музыкальных концертов, постановок и перформансов. Новый музейно-образовательный комплекс смогут посещать 750 тысяч человек в год.
ГЭС-2 была построена в 1904–1908 годах по проекту архитектора Василия Башкирова у Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала. В первоначальном виде комплекс электростанции сохранялся до конца 1920-х годов. Затем на протяжении XX века облик станции неоднократно менялся. В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.
Из старой городской электростанции сделают арт-пространство
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: