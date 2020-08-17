Собянин рассказал о благоустройстве территории вокруг исторической ГЭС-2

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Специалисты планируют завершить основные работы по реставрации ГЭС-2, где создается музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2", в текущем году. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ.

"Инженерные коммуникации закончены, монтажные работы в основном закончены. Ведется благоустройство, прокладка внутренних инженерных систем. Благоустройство пешеходного моста также заканчивается, и даже появилась уже зеленая березовая роща. <...> Я надеюсь, что до конца года все основные работы уже будут закончены и после Нового года начнутся пуско-наладочные работы", – сказал глава города.

Президент фонда развития современной культуры "Виктория – Искусство быть Современным" (V-A-C), который является заказчиком создания музейно-образовательного комплекса, Леонид Михельсон доложил мэру, что почти все работы уже завершены.

"Остались отделочные работы", – уточнил Михельсон.

Ранее Собянин отмечал, что работы также подразумевают создание качественного городского пространства набережной и реконструкцию пешеходного моста.

В комплексе будет четыре наземных и два подземных этажа. Здесь разместится арт-центр с выставочными залами, библиотекой, книжным магазином, кафе и аудиторией (концертным залом) на 420 мест. Центральным элементом комплекса будет здание ГЭС-2 площадью 19 тысяч квадратных метров.

В ходе реставрации зданию бывшей электростанции вернут первоначальный вид. Планируется восстановить утраченный декор фасадов, воссоздать остроконечное завершение башенки с часами. Также на крыше установят солнечные батареи, обеспечивающие до 10 процентов энергии, необходимой для эксплуатации здания.

Часть бывшей электростанции под названием "Своды" отведут под творческие мастерские.

В новом пространстве также расположатся арт-резиденции и залы-трансформеры для театральных и музыкальных концертов, постановок и перформансов. Новый музейно-образовательный комплекс смогут посещать 750 тысяч человек в год.

ГЭС-2 была построена в 1904–1908 годах по проекту архитектора Василия Башкирова у Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала. В первоначальном виде комплекс электростанции сохранялся до конца 1920-х годов. Затем на протяжении XX века облик станции неоднократно менялся. В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

