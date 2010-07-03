Реставрация ГЭС-2 будет завершена в 2020 году

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В среду, 28 августа, Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции бывшей электростанции ГЭС-2. Мэр отметил, что работы идут полным ходом, а уже в 2020 году планируется завершить строительство и приступить к созданию Центра современного искусства.

"Создание одного из самых крупных культурных пространств города вошло в активную стадию. Проект подразумевает реконструкцию и реставрацию объекта ГЭС-2, создание музея современного искусства, создание выставочных пространств, музейных пространств. Очень сложный узел разных проблем, наслоений. Тем не менее сегодня основные проблемы решены. Активно строим, реставрируем, и я надеюсь, что в следующем году стройка закончится и начнется реальное культурное наполнение этого пространства", – сказал мэр столицы.

Он напомнил, что работы также подразумевают создание качественного городского пространства набережной и реконструкцию пешеходного моста.

В комплексе будет четыре наземных и два подземных этажа. Здесь разместится арт-центр с выставочными залами, библиотекой, книжным магазином, кафе и аудиторией (концертным залом) на 420 мест. Центральным элементом комплекса будет здание ГЭС-2 площадью 19 тысяч квадратных метров.

В ходе реставрации зданию бывшей электростанции вернут первоначальный вид. Планируется восстановить утраченный декор фасадов, воссоздать остроконечное завершение башенки с часами. Также на крыше установят солнечные батареи, обеспечивающие до 10 процентов энергии, необходимой для эксплуатации здания.

Часть бывшей электростанции под названием "Своды" отведут под творческие мастерские.

В новом пространстве также расположатся арт-резиденции и залы-трансформеры для театральных и музыкальных концертов, постановок и перформансов.

Новый музейно-образовательный комплекс смогут посещать 750 тысяч человек в год.

ГЭС-2 была построена в 1904–1908 годах по проекту архитектора Василия Башкирова у Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала.

В первоначальном виде комплекс электростанции сохранялся до конца 1920-х годов. Затем на протяжении XX века облик станции неоднократно менялся. В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

Решение о выводе из эксплуатации ГЭС-2 было принято в 2006 году из-за износа оборудования и высокой стоимости производимой энергии. Также закрытие станции улучшило экологическую обстановку в центре столицы.

Электрическую нагрузку закрытой станции перераспределили на ПС "Берсеневская", а тепловую – на ТЭЦ-20.

В 2014 году ПАО "Мосэнерго" продало имущественный комплекс ГЭС-2 инвестору ООО "ГЭС-2", чтобы создать музейно-образовательный комплекс "Академия современного искусства". Там появятся новое культурное пространство и качественная городская среда.

Кроме того, столичное правительство выполнит часть работ по благоустройству территорий, прилегающих к ГЭС-2. До конца текущего года в порядок приведут Берсеневскую набережную от Патриаршего моста до улицы Серафимовича.

Также в рамках благоустройства территории ГЭС-2 планируют высадить березовый лес. Также предполагают расширить пешеходную зону по направлению к храму Христа Спасителя.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года закончится благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных. Там будут проведены работы по обустройству освещения. Также на набережных посадят деревья, создадут спортивные и детские площадки. Длина двух набережных составляет порядка трех километров, общая площадь территории благоустройства превышает восемь гектаров.

Обустройство набережной Марка Шагала в Даниловском районе собираются завершить к Дню города.

