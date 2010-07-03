Березовый лес появится в центре столицы

В центре столицы в рамках благоустройства территории ГЭС-2 планируют высадить березовый лес, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Отмечается, что правительство столицы во главе с Сергеем Собяниным согласилось внести изменения в проект планировки территории, прилегающей к комплексу ГЭС-2 по адресам: улица Болотная набережная, владение 15; Берсеневская набережная, владение 16.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, программа благоустройства проходит на прилегающей к ГЭС-2 территории. Там планируют расширить пешеходную зону по направлению к храму Христа Спасителя.
Предполагается, что проведут работы по озеленению, в частности планируется высадить березовый лес в самом сердце города, сообщила Княжевская. Она пояснила, что в рамках благоустройства также планируется создать многофункциональный культурно-просветительский центр, который станет одной из новых достопримечательностей города. Там организуют выставочные залы, образовательные центры, библиотеку.
Ранее сообщалось, что на столичных улицах этой весной высадили более 19 тысяч кустарников. Высадку производили на улицах, которые благоустроили в прошлом году. Высадку начали в конце апреля. Больше всего кустарников появилось около станции метро "Улица 1905 года". Там высадили три вида японской спиреи, два вида кизильника и дерена, иргу сорта "ламарка", девичий виноград и стефанандру надрезаннолистную. Всего 7,4 тысячи растений.
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