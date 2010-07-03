Более 19 тыс кустарников высадили в столице с конца апреля

На столичных улицах этой весной высадили более 19 тысяч кустарников. Высадку производили на улицах, которые благоустроили в прошлом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Высаживать кустарники начали в конце апреля.
"Все работы выполнялись по ночам, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобства для горожан. Всего было задействовано более 50 специалистов", – говорится в сообщении.
Как отмечается, больше всего кустарников появилось около станции метро "Улица 1905 года". Там высадили три вида японской спиреи, два вида кизильника и дерена, ирга сорта "ламарка", девичий виноград и стефанандра надрезаннолистная. Всего 7,4 тысячи растений.
Более 800 различных растений высажено в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта. Там появились боярышник, клен, спирея, девичий виноград, а также яблоня ягодная и роза блестящая.
Ранее сообщалось, что на территории района Арбат завершились работы по озеленению. В рамках общегородской акции "Миллион деревьев" сотрудники государственного бюджетного учреждения "Жилищник" высадили порядка 315 деревьев и 120 кустарников. На территории района Арбат также появились липы, сирень, клен, черемуха и другие растения.
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