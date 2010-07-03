Около 440 деревьев и кустарников высадили в районе Арбат

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На территории района Арбат завершились работы по озеленению, передает Агентство "Москва". В рамках общегородской акции "Миллион деревьев" сотрудники государственного бюджетного учреждения "Жилищник" высадили порядка 315 деревьев и 120 кустарников.

Уточняется, что на территории района Арбат также появились липы, сирень, клен, черемуха и другие растения.

Ранее главный садовник ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк опроверг известный миф о сирени. Специалист обратил внимание, что обламывать ветки кустарника нежелательно.

Народная молва, оправдывающая варварское истребление сирени, с агротехническими приемами не имеет ничего общего. Такие действия только травмируют кустарник.

После цветения необходимо только обрезать завязавшиеся семена. Их убирают для более пышного цветения на следующий год.