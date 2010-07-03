Миф о пользе сломанных веток сирени опровергли

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То, что ломать ветки сирени полезно, – это миф, заявил главный садовник ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк.

"Это народная молва, оправдывающая варварское истребление сирени. С агротехническими приемами это не имеет ничего общего", – отметил он в эфире радиостанции "Москва FM".

По словам специалиста, такие действия только травмируют кустарник. После цветения необходимо обрезать завязавшиеся семена, рассказал он. Их убирают для более пышного цветения на следующий год.

"Всю остальную обрезку делают обычно или ранней весной, когда формируют растение, или в середине лета, когда уже видно, как разрослись новые побеги. Но делать это нужно очень грамотно, потому что при неправильной обрезке можно срезать все цветочные почки на следующий год и растение просто не будет цвести", – объяснил Дубенюк.

А "варварское" обламывание веток куста не идет на пользу ни одному растению, заключил он.