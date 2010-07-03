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10:14

Территорию рядом со станцией метро "Лухмановская" благоустроят

город транспорт

10:14

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Фото: stroi.mos.ru

На территории возле строящейся станции метро "Лухмановская" Кожуховской линии начались работы по обустройству новых пешеходных и транспортных маршрутов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента капитального ремонта.

Сейчас рабочие демонтируют асфальт на тротуарах и проезжей части и старый бордюрный камень. Начато устройство оснований под новые дороги. За счет оптимизации ширины полос движения будут расширены тротуары.

Планируется разбить почти 178 тысяч квадратных метров газонов, высадить порядка 170 деревьев и более 300 кустарников. Также будут установлены более 260 опор основного освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами и почти 460 лавочек и урн.

Работы возле станции метро планируется завершить летом, на территории района – до конца года.

Ранее сообщалось, что к концу лета набережная Шитова на востоке столицы станет пешеходной. Также пешеходная зона появится на улице Школьной в Таганском районе.

10 мая стартовали работы по благоустройству улицы Остоженки и прилегающих переулков – Мансуровского и Кропоткинского. Между этими переулками разобьют сквер, а для автомобилистов организуют парковочные карманы.

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город транспорт

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