Новая энергия: Патриарший мост станет частью крупного арт-кластера

В самом центре столицы появится новое культурно-образовательное пространство – одно из крупнейших в городе. Главным элементом станет реконструированная ГЭС-2, в которой откроются музей и творческие мастерские, а между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной появятся прогулочная зона и березовая роща. Чем заняться в новом арт-кластере Патриаршего моста, узнала Москва 24.

Алхимия энергий

Центральная электрическая станция городского трамвая, которая больше известна по второму имени – ГЭС-2, постепенно трансформируется в культурно-образовательный центр. Реконструкция коснется не только самого здания, но и территории вокруг: работы одновременно идут и на набережной, и на Патриаршем мосту – чтобы создать единый кластер, где можно прогуляться в березовой роще, заглянуть в музей или на лекцию.

Центром притяжения в новом кластере станет сама электростанция, здание которой сохранят, но значительно обновят. В пространстве откроются мастерские, музей современного искусства и кафе. Полюбоваться видами Москвы можно будет с крыши – ее откроют для посещения. Первых гостей арт-пространство примет уже в 2020 году, сейчас работы вышли в активную стадию. Арт-кластер займет четыре наземных и два подземных этажа, в процессе реставрации ГЭС-2 вернут ее изначальный облик без поздних пристроек, но с утраченными башенкой с часами и декором фасада.

Внутри закипят новая энергия и новая жизнь: на смену промышленным объектам придут выставочные и концертный залы, библиотека, книжный магазин, кафе, а большая часть помещения станет творческими мастерскими. Известно, что здесь откроются студии видеомонтажа, звукозаписи, фотостудии, репетиционные и художественные классы, пекарня. Найдется место и для залов-трансформеров, которые примут и театральные постановки, и музыкальные концерты, и перформансы. Звук в бывшей ГЭС будет на высоте – акустикой займутся специалисты, которые создавали акустическую систему для Парижской филармонии. Почти три тысячи квадратных метров займет хранилище Музея современного искусства с реставрационными мастерскими. Оставить автомобиль можно будет на двух нижних этажах, там построят подземный паркинг.

Изюминкой арт-центра станет крыша. Там высадят деревья и установят солнечные батареи, которые будут вырабатывать столько энергии, сколько необходимо для обеспечения всего здания. Пространство станет концептуальным воплощением темы экологичности и энергоэффективности, характерными для всего проекта. К слову, солнечные панели помогут сэкономить до мегаватта энергии в день. А специально созданные генераторы доставят в здание чистый воздух из атмосферы – через трубы, которые после реконструкции "вырастут" до 70 метров. Новая площадка сможет принимать до 750 тысяч гостей в год и создаст почти 500 рабочих мест для москвичей.

Амфитеатр на мосту

Преобразится и прилегающая к арт-кластеру территория: благоустроят Берсеневскую набережную от Патриаршего моста до улицы Серафимовича. Заменят асфальтобетонные перекрытия, на тротуарах появятся гранитная плитка и гранитный бордюр, установят фонари. Найдется место и для газонов. На набережной оборудуют спуск к воде. Рядом с музеем вырастет целая березовая роща: около 600 деревьев отделят зону музея от соседней застройки. Деревья начали высаживать уже в этом году. Храм Христа Спасителя с Якиманской набережной свяжет новая пешеходная зона. Эта территория будет развиваться в несколько этапов и станет частью единого общественно-культурного кластера Патриаршего моста.

Сам Патриарший мост украсит пешеходная зона с амфитеатрами. Первыми на мосту появятся три панорамных лифта, а под ним – три культурных центра. Далее благоустроят прилегающую территорию, а потом – прибрежную линию Болотной набережной. Обновленный архитектурный ансамбль москвичи увидят во втором квартале 2020 года.



Без границ и вне времени

Над проектом культурного центра работает международная команда специалистов. Концепцию реставрации создала Международная архитектурная мастерская под руководством итальянского архитектора Ренцо Пиано (самый известный его проект – Центр Помпиду в Париже), генеральный проектировщик музея – проектное бюро АПЕКС. Концепцию одобрили в Архитектурном совете Москвы и научно-методическом совете департамента культурного наследия. Авторам было важно, сохранив историческое здание, вдохнуть в него новую жизнь, переосмыслив пространство, но оставив элементы прошлого – это была одна из важнейших задач.

Фотогалерея 1 из 5

ГЭС-2 – первая городская электрическая станция московского трамвая, открытая в 1907 году. Сначала она называлась "Трамвайной", так как питала контактную сеть городского трамвая. Самым узнаваемым элементом здания была стеклянная крыша, в создании которой участвовал и Владимир Шухов, автор "Шуховской башни". После 1920 года здание несколько видоизменилось: появились новые корпуса, техпомещения, не стало башенки с часами. В 2006 году электростанцию закрыли, а уже спустя три года здание пополнило список объектов культурного наследия регионального значения. В 2016 году началась реконструкция объекта.