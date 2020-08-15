Собянин рассказал об обновлении подвижного состава на МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин рассказал о завершении обновления подвижного состава на МЦД-2. Об этом глава города написал в микроблоге в Twitter.

"Теперь там ходят вагоны с плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне в любую погоду", – сообщил мэр.

По его словам, средний возраст парка на сегодняшний день составляет не более трех лет.

"С начала года перевозчик двух первых диаметров – "Центральная ППК" – получил 50 вагонов "Иволга". Скоро поступят еще 130. Так что до конца 2020-го планируем обновить парк поездов и на МЦД-1", – отметил глава города.

Он подчеркнул, что на втором диаметре – уже восемь станций, пассажирская инфраструктура которых полностью соответствует новым стандартам МЦД. Построены современные пассажирские терминалы, подземные или надземные переходы через ж/д пути с лифтами и эскалаторами, платформы с навесами.

Ранее сообщалось, что до конца года должны реконструировать станции Новодачную, Долгопрудную и Баковку МЦД-1. На Новодачной работает новая платформа с навесом на всю длину для защиты от осадков. В 2020 году там откроют конкорс – современный надземный пешеходный переход.

На Долгопрудной сделают две новые платформы и конкорс, на Баковке – дополнительный подземный пешеходный переход с вестибюлем. Новые переходы оборудуют лифтами и эскалаторами.

Планируется, что будут благоустроены территории у станций Щукинская, Печатники и Курьяново. Сейчас дорога к новым станциям не очень удобна из-за плохих тротуаров и недостаточного освещения, объяснил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В ходе благоустройства тротуары приведут в порядок и заменят асфальт на проезжей части. Около платформ появятся парковки и современные остановочные павильоны, кроме того, специалисты установят освещение.