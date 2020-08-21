Пересадочная станция метро изменится на станции МЦД‑2 Рижская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажирам второго Московского центрального диаметра, пользующимся картой "Тройка", на время закрытия в столичной подземке станции "Рижская" будет доступна бесплатная пересадка между станциями МЦД-2 Рижская и "Проспект мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий Московского метрополитена.

Станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии закроют на год с 22 августа. Там заменят эскалаторы, а также отреставрируют вестибюль.

"Для получения бесплатной пересадки необходимо провалидировать карту "Тройка" на входе и выходе со станций МЦД, а также совершить пересадку на метро в течение 90 минут с момента первой валидации", – сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Кроме того, от станции "Рижская" до "Проспекта Мира" с субботы начнут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. Воспользоваться ими москвичи и гости столицы могут с 5:30 до 2:00. Интервал составит 2-3 минуты.

Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить рядом с метро "Рижская", а также на станциях "Алексеевская" и "Проспект Мира".

Ранее стало известно, что реставраторы вернут исторический облик вестибюлю станции "Рижская". Специалисты на станции восстановят декоративное покрытие колонн, пола и потолка.