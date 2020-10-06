Москва выделит средства на ускорение строительства БКЛ

11:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Власти Москвы выделят средства на ускорение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РИА Новости.
"Если говорить про строительство метро, наоборот, мы предусматриваем дополнительные средства на ускорение строительства БКЛ. Все эти проекты у нас в приоритете, мы их выполняем", – заявил представитель мэрии.
Ефимов отметил, что все стратегические проекты Москвы по-прежнему реализуются, в том числе программа реновации. Ее фонд полностью обеспечен ресурсами.
"Дома, которые стоят в планах переселения в этом году и в ближайшую трехлетку, будут выполнены", – подчеркнул заммэра.
В конце сентября 2020 года Сергей Собянин заявил о завершении проходки северо-восточного участка БКЛ. Он пролегает от станции "Лефортово" до станции "Рижская". Градоначальник подчеркнул, что работы на данном участке были особенно сложными.
"Это наш город": завершена проходка последнего тоннеля глубокого заложения БКЛ метро
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