Восточный участок БКЛ метро планируют построить на год раньше запланированного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Столичные власти планируют ускорить строительство восточного участка Большой кольцевой линии метро и завершить его на год раньше запланированного срока. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Планово у нас стояло завершение всего восточного участка в 2023 году. Мэром Москвы была поставлена такая задача, так как объект очень важный. Мы постараемся ускорить строительство и завершить его в 2022 году", – цитирует его ТАСС.

Бочкарев не исключил, что для этого могут быть введены дополнительные ресурсы, поскольку задача, по его словам, сложная.

До конца 2020 года в Москве планируется открыть станцию БКЛ метро под названием "Улица Народного Ополчения". Строительство идет уже 22 месяца. В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы.

Ранее сообщалось, что станция "Зюзино" Большой кольцевой линии московского метро готова на две трети. Вместе с остальными станциями южного участка она будет полностью построена в 2021 году.

