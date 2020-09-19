Еще одну станцию БКЛ метро планируют открыть до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

До конца 2020 года в Москве планируется открыть станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро под названием "Улица Народного Ополчения". Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что строительство идет уже 22 месяца. В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы.

"До начала октября завершаем обратную засыпку и приступаем к инженерному оснащению станции. До конца года планируем завершить строительство и надеемся, что запустим ее с пассажирами", – приводит Агентство "Москва" слова Бочкарева.

Заммэра также добавил, что готовят и конструкции для подготовки к строительству пересадки на будущую Рублево-Архангельскую линию метро.

Ранее сообщалось, что станция "Зюзино" Большой кольцевой линии московского метро готова на две трети. Вместе с остальными станциями южного участка она будет полностью построена в 2021 году.

