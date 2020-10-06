На севере Москвы подготовят к вводу в эксплуатацию девять домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент градостроительной политики столицы объявил, что до конца 2020 года на севере города планируют ввести в эксплуатацию девять домов по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На территории Северного округа до конца этого года запланирован ввод девяти домов для переселения жителей по программе реновации. Новостройки располагаются в районах Войковском, Головинском, Дмитровском, Западное Дегунино и Тимирязевском", – уточнили в ведомстве.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, в Северном административном округе идет строительство и проектирование суммарно 35 объектов. 10 уже отдали на переселение. 8 из них расположены в Бескудниковском районе, по одному – в Дмитровском и Тимирязевском.

Всего по округу программа реновации затронет 514 жилых домов. Для волнового переселения жителей подобрано 63 стартовые площадки.

В пресс-службе Депстроя Москвы отметили, что в САО на разных этапах реализации программы реновации планируется построить более 50 объектов социального назначения.

В Москве с начала года новое жилье по программе реновации получили 2,5 тысячи семей. Они заключили договоры с городом и теперь проживают в 44 новостройках, возведенных в рамках проекта.

