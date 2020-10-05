Пять домов появится по программе реновации в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Пять жилых домов на 684 квартиры планируют ввести в эксплуатацию по программе реновации до конца года в столичном районе Кузьминки, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Два дома введены в эксплуатацию ранее (по адресам Волгоградский проспект, дом 97, корпус 3, и улица Шумилова, дом 24а), сейчас в них заселяются жители. Всего в районе Кузьминки новые квартиры получат жители 287 сносимых домов", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, три дома построят на Волгоградском проспекте, один дом возведут на Зеленодольской улице, еще один – на улице Юных Ленинцев.

Специалисты выполнят в домах улучшенную отделку, которая соответствует стандартам программы реновации. В квартирах установят автоматизированные системы учета потребляемых ресурсов. На первых этажах разместят аптеки, магазины, кафе, сервисные службы и другие объекты. Территорию возле домов благоустроят и озеленят.

Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе планируют построить детский сад на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс по программе реновации. Здания расположатся в 15-м микрорайоне. Оба объекта будут оснащены бассейнами. Проект планировки территории также предусматривает ремонт дорог, благоустройство и озеленение. В порядок приведут придомовые и дворовые территории.

Также по программе реновации ввели три жилых дома в Зеленограде. Два здания расположены в районе Крюково на Георгиевском проспекте, корпусе 1934 и корпусе 1935, еще один дом – в районе Старое Крюково на Солнечной аллее, корпусе 934.