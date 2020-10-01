Жильцы дома в Тимирязевском районе переезжают в новые квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жильцы пятиэтажного дома на улице Всеволода Вишневского в Тимирязевском районе Москвы начали переезжать в новый дом, построенный по программе реновации. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Под заселение передан корпус по адресу Тимирязевская улица, дом 8, корпус 2. Сюда переедут жильцы соседней пятиэтажки на улице Всеволода Вишневского", – рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По словам эксперта, близость нового дома к старому позволит горожанам сохранить привычный жизненный уклад. Дополнительным плюсом названа близость к учреждениям здравоохранения и образования в том же районе.

Новое жилое строение возвели по индивидуальному проекту. В доме предусмотрена 91 квартира с улучшенной отделкой. Конкретно в Тимирязевском районе по программе реновации демонтируют 43 дома. Одно из зданий после расселения жильцов реконструируют, поскольку оно представляет архитектурную ценность.

На данный момент в Москве идет процесс расселения 58 домов, сданных в эксплуатацию по программе реновации. На Северный административный округ приходится 10 таких новостроек.

